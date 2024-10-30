Чиновники назвали худшие автобусные маршруты Челябинска

И перевозчиков, в работе которых выявили больше всего нарушений

Организатор перевозок Челябинской области подвел итоги работы перевозчиков за сентябрь. Названы самые плохие и самые хорошие автобусные маршруты Челябинска и Копейска.

«Мы ежемесячно проверяем работу перевозчиков. С помощью Интеллектуальной транспортной системы автоматически фиксируем неисполнение рейсов, нарушение расписания при отправлении с конечных, отклонение от трассы маршрута и многие другие нарушения. По итогам сентября составлен перечень самых отъявленных нарушителей», — сообщили в организации.

В Челябинске хуже всего работал автобус № 58. Перевозчик ООО «Автотранспортное предприятие 2» (руководитель — Иванов Ю. В.) выполнил только 24% запланированных рейсов. Кроме того, водители отказывались перевозить льготников и высаживали горожан с проездными из салона.

В перечне отъявленных нарушителей также автобусы:

— № 72 (ООО «Автолайн», Полянин А. В.) — 27% рейсов;

— № 91 (ООО «Автотранспортное предприятие 1», Исаев А. В.) — 29%;

— № 40 (ООО «Автолайн», Исаев А. В.) — 31%;

— № 136к (ООО «Новые дороги», Полянин А. В.) — 48%;

— № 123 (ООО «Третий автобусный парк», Маховский Э. А.) — 64%.

Среди худших в Копейске — автобусы № 23 и № 16. Оба маршрута обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», Тимофеев М. В. Выполнение рейсов составило соответственно 62% и 64%.

Нарушителям выставлены штрафы за нарушение условий контрактов.

Также названы маршруты и перевозчики, на которых нужно равняться.

В Челябинске лучшими по итогам работы в сентябре стали автобусы:

— № 48 (ООО «Челябинское такси»);

— № 52 (МУП «Служба организации движения»);

— № 130 (ИП Молчанов Игорь Дмитриевич);

— № 142 (ООО «Единение»);

— № 204 (ООО «МЕГААВТО»).

А также троллейбус № 19 (ООО «Синара — ГТР Челябинск»).

В Копейске чиновники предлагают равняться на работу автобусов № 6, 29 и 41, которые обслуживает МУП «Копейское пассажирское автопредприятие».