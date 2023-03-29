Мэрия Челябинска возложила ответственность за ржавую воду на управляющие компании

Власти города подчеркнули, что качество воды в трубах соответствует нормам

В Челябинске качество питьевой воды ежедневно контролируют сотрудники администрации и МУП «ПОВВ». Отклонений от нормативов на сегодня не выявлено. При появлении в кранах ржавой воды управляющим компаниям рекомендуют проводить дополнительную промывку внутридомовой системы водоснабжения, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии.

«Стоит отметить, что в Челябинске нет системы централизованной поставки горячей воды от единого источника. Горячая вода приготавливается путем нагрева холодной воды в бойлере каждого жилого дома или группы домов. Соответственно, коммунальную услугу по поставке холодной воды оказывает МУП „ПОВВ“. Ответственность внутри дома за качество коммунальных услуг несет управляющая компания», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

В каждом случае некачественного предоставления воды необходимо устанавливать причину отклонения качества воды от нормы с составлением акта. При этом горожане могут получить перерасчет, если будут установлены нарушения при подаче воды.

Напомним, ранее в Челябинске усилили лабораторные проверки на очистных сооружениях и сетях водопровода после жалоб горожан на ржавый цвет воды из кранов. Обращались с этой проблемой жители Калининского, Курчатовского, Ленинского и Центрального районов, а также АМЗ.

На жалобы ответили в «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ПОВВ».