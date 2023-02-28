Власти Челябинска не нашли ржавую воду, на которую массово жалуются горожане

Пробы берут на очистных, из труб и в квартирах горожан

В Челябинске усилили лабораторные проверки на очистных сооружениях и сетях водопровода после жалоб горожан на ржавый цвет воды из кранов. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии, отклонений пока не выявлено, но проверки продолжатся до окончания обращений жителей.

Сообщения о ржавой водопроводной воде приходят из разных районов областного центра. Жительница АМЗ Наталья Кельбах написала в одном из пабликов сети «ВКонтакте», что проблема продолжается уже около двух месяцев.

«Невозможно купать ребенка в такой воде, мыть посуду и так далее», — посетовала челябинка.

Аналогичные жалобы поступают и от других жителей микрорайона. Кроме того, о ржавой воде из кранов пишут жители Калининского, Курчатовского, Ленинского и Центрального районов.

В пресс-службе администрации города Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что за минувшие выходные в диспетчерскую службу МУП «ПОВВ» также поступали обращения по поводу ржавого оттенка водопроводной воды. В связи с этим предприятие начало проверку качества питьевой воды в усиленном режиме. Пробы взяты на очистных сооружениях, в распределительных сетях всех микрорайонов и в квартирах некоторых обратившихся жителей.

«На данный момент ни одна из проб воды не показала отклонений от нормы. Несмотря на то что вода полностью отвечает требованиям качества, лаборатория МУП „ПОВВ“ продолжает его отслеживать до окончания обращений горожан, связанных с изменением оттенка воды», — заверили в мэрии.

Жалобы горожан на ржавую воду возникают в Челябинске регулярно. Почти год назад, после очередного вала таких обращений, ИА «Первое областное» разбиралось в возможных причинах изменения цвета воды. Нашим читателям также полезно будет узнать, что за грязную воду можно получить перерасчет.