Челябинские тепловики заявили о непричастности к ржавой воде из кранов

Жители города продолжают жаловаться на непрозрачное содержимое ванн

В Челябинске пока так и не смогли установить причину, по которой из кранов горожан бежит ржавая вода. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», МУП «ПОВВ» по-прежнему настаивает, что очистные сооружения работают штатно и никаких отклонений в водопроводной воде не выявлено. Поставщик тепла «УСТЭК-Челябинск», в свою очередь, утверждает, что также не имеет отношения к изменению цвета воды.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что после массовых жалоб горожан МУП «ПОВВ» усилило лабораторные проверки на очистных сооружениях и сетях водопровода. Пробы были взяты на очистных сооружениях, в распределительных сетях всех микрорайонов и в квартирах некоторых обратившихся жителей, однако специалисты не выявили никаких отклонений.

«На данный момент ни одна из проб воды не показала отклонений от нормы. Несмотря на то что вода полностью отвечает требованиям качества, лаборатория МУП „ПОВВ“ продолжает его отслеживать до окончания обращений горожан, связанных с изменением оттенка воды», — заверили в мэрии.

Между тем жалобы жителей на ржавый оттенок воды продолжают поступать практически со всех районов города. О том, с чем связана проблема, в администрации города выяснить пока не смогли.

Поскольку обращения челябинцев чаще всего касаются горячей воды, ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в АО «УСТЭК-Челябинск», которое является крупнейшим поставщиком тепловой энергии в областном центре.

Генеральный директор компании Игорь Рындин пояснил, что в Челябинске действует закрытая система теплоснабжения: нагрев воды внутри дома происходит через бойлер, при этом вода из тепловой сети с водопроводной не смешивается.

«Из кранов холодной и горячей воды в квартирах идет одна и та же водопроводная вода, поставляемая организацией водоснабжения и водоотведения. Отличие в том, что в кране горячей воды водопроводная вода нагрета внешним теплоносителем из тепловой сети без смешивания с ним», — пояснил Игорь Рындин.

Для выяснения причин загрязнения горячей воды он рекомендовал жителям обратиться в свою управляющую компанию или МУП «ПОВВ».