Челябинцам покажут фильм о возвращении в Донбасс мирной жизни

Южноуральская столица примет кинофестиваль об СВО

В Челябинске при поддержке губернатора нашего региона состоится фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». 5 сентября покажут фильм «Донбасс. Вторая жизнь» (12+), созданный телеканалом ОТВ, сообщают организаторы.

Челябинская область с 2022 года восстанавливает подшефные города — Авдеевку, Волноваху и Ясиноватую. Строители зачастую работают под свист пуль и грохот разрывающихся снарядов. Несмотря на трудности, появляются новые дома, школы и детские сады. Работа проделана колоссальная. Все — ради людей, которые нуждаются в помощи.

Журналисты телеканала ОТВ неделю работали в ДНР и увидели, как возвращается жизнь в мирные города. После возвращения в Челябинск они подготовили фильм «Донбасс. Вторая жизнь». Его покажут в Театре драмы 5 сентября в 11:30.