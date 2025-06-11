Челябинская область восстанавливала Донбасс после освобождения от немецких захватчиков

Южноуральцы собирали для Всесоюзной кочегарки оборудование и вещи

Трудящиеся Челябинской области считают своим кровным долгом активно участвовать во всенародной помощи Донбассу, писали в номере газеты «Челябинский рабочий» за 11 марта 1944 года. Материал «Крепить помощь Донбассу» был посвящен самоотверженной поддержке южноуральцами пострадавшего от немецкой оккупации региона. ИА «Первое областное» рассказывает о нашем вкладе в возвращение мирной жизни Всесоюзной кочегарки.

Захватив осенью 1941 года Донбасс, немцы объявили его «вторым Руром» (крупным промышленным регионом) и организовали десятки компаний для эксплуатации недр. Все годы оккупации территории советские партизаны мешали работе захватчиков. Тем не менее за два года немцы нанесли региону тяжелый ущерб, отмечается в материалах Объединенного госархива Челябинской области. Добыча угля сократилась в 26 раз, 882 шахты с годовой производительностью 115 миллионов тонн угля были выведены из строя. 125 тысяч местных жителей насильственно вывезли в Германию. В Сталино (Донецк) разрушили 3761 дом. Население полумиллионного города сократилось на 300 тысяч человек.

8 сентября 1943 года Красная армия освободила центр Донбасса. Челябинская область, принявшая оттуда множество предприятий, ликовала. И взяла шефство над разрушенным регионом вместе с Ленинградской и Кемеровской областями. Уже во второй половине сентября из Копейска выслали оборудование для угольных шахт — компрессоры, моторы, подъемные машины, насосы, а также стройматериалы.

В конце ноября первый эшелон для Донбасса отправили из Челябинска. Везли металл, лопаты, строительные материалы, различное оборудование, в том числе насосы с Копейского машиностроительного завода (их применяли для откачки воды из затопленных шахт). Состав сопровождали трудящиеся Южного Урала. Они вспоминали, как были поражены масштабами разрушений в Ростовской, Ворошиловградской (сейчас это Луганская Народная Республика) и Сталинской (Донецкая Народная Республика) областях.

К предприятиям Челябинска и Копейска в сборе помощи Донбассу присоединились Магнитогорский металлургический комбинат, заводчане и простые жители Миасса, Златоуста, Уфалея, Кыштыма, Кусы, Коркино, Чебаркуля, Сатки. Магнитогорский горком комсомола взял шефство над шахтой «Пролетарская крутая». С южноуральских предприятий отправили 400 рабочих, а из ремесленных училищ — 700 молодых людей. Для Донбасса специально выпустили передвижные электростанции и собрали сотни книг.

Уже в конце января 1944 года было опубликовано письмо «Привет челябинцам от трудящихся Донбасса». Южноуральцы узнали, что в Донбассе восстановили 10 шахт, возобновили работу Южно-Донецкой железной дороги и запустили первую очередь Зуевской ГРЭС. В марте челябинцев поблагодарили за помощь руководство угольной промышленности СССР, Центральный комитет и Сталинский обком партии.

«Трудящиеся нашей области отдают себе отчет в огромном значении Донбасса для ускорения разгрома врага. Чем скорее будут восстановлены все шахты Донецкого бассейна и маршруты донецкого угля пойдут по всем направлениям необъятной страны, чем скорее задымят все домны и мартены Донбасса, оживут гиганты машиностроения, тем ближе день полного разгрома ненавистных немецко-фашистских захватчиков», — писали в «Челябинском рабочем» весной 1944-го.

Областная комиссия по шефству над Донбассом в мае 1945 года распределила между предприятиями нашего региона промышленные объекты Сталинской области. Так, Кировский завод и ММК взяли под свое крыло по три шахты Горловки. Миасский автозавод назначили шефом над комбинатом «Артемуголь», ЧМЗ — над шахтой № 3 Чистякова. К 5 июля 1945 года на Донбасс отправили 216 вагонов оборудования и материалов, предметов домашнего обихода. Были подготовлены еще 20. Общее же количество собранных эшелонов точно неизвестно.

Сейчас, во время проведения специальной военной операции, Челябинская область снова шефствует над районами Донбасса, разрушенными неонацистами. Поддержку начали оказывать еще в 2022 году. С того времени Южный Урал помогает восстанавливать город Ясиноватая и Волновахский район. В 2024-м включился в помощь Авдеевке.

В проекте «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» к юбилею Победы ИА «Первое областное» рассказывало также, какую помощь Челябинская область оказала Курской после освобождения от германских войск.