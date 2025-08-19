Челябинцам покажут VR-фильмы о специальной военной операции

Их привезет студия «Добро и зло» на фестиваль документального кино

Челябинск примет международный фестиваль «RT. Док: Время наших героев», на который привезут документальные картины о бойцах спецоперации, волонтерах и врачах. Часть лент будет показана при помощи VR-технологий, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Все показы будут проходить с 4 по 6 сентября в Театре драмы. Для челябинцев готовят 14 документальных фильмов, среди которых три премьеры. Одной из картин станет лента «Донбасс. Вторая жизнь», снятая командой телеканала ОТВ.

Также для участников фестиваля пройдут дискуссии с участием бойцов, военкоров, создателей фильмов, артистов и общественных деятелей.