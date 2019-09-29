В челябинском отделении Банка России прошел День открытых дверей

Там была представлена новая модель сортировочной машины.

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Уже в четвертый раз челябинское отделение Банка России провело День открытых дверей. Он состоялся 28 сентября и там присутствовали школьники, для которых были подготовлены просвещающие лекции, а также игровая форма, в которых молодое поколение обучали финансовой грамотности.

«Мы рассказываем не только о том, чем занимается Центробанк, но и повышаем финансовую грамотность у населения. Как выглядят деньги, как определить их подлинность, как безопасно использовать банковские карты и как правильно вести себя при разговоре с мошенниками», — рассказала Наталья Кузьмина, заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Также во время Дня открытых дверей посетителям Банка была продемонстрирована модель машины для сортировки банкнот. Были рассказаны принципы ее работы и на деле показана в деле. Но это уже устаревшая модель. В челябинское отделение Банка России были поставлены новые машины сортировки банкнот.

«Мы продемонстрировали «музейный экспонат». Эта машина уже не справляется с поставленными задачами. Ведь количество номиналов в России увеличивается, а данная машина уже не имеет достаточное количество датчиков и памяти, чтобы уместить новую информацию», — поделился Белозеров Дмитрий, эксперт сектора кассовых операций Отделения Челябинск Уральского Г У Банка России.

Отмечается, что новые сортировочные машины обрабатывают полную пачку банкнот (1000 купюр) за две минуты, что является довольно быстрым результатом.

Отдельным пунктом этой встречи было просвещение населения о Единой биометрической системе: зачем это нужно, и каким образом биометрия помогает людям сохранить свои средства.

«Продемонстрирован, как происходит съем биометрического шаблона, зачем это нужно и каким образом это помогает сохранить населению средства. В данный момент используются две модальности: лицо и голос. В будущем будет внедрен также рисунок вен на ладони. Это уникально и достаточно сложно воспроизводимо, ведь развитие идет быстрым шагом», — отметил Михаил Миронов, руководитель проекта «биометрия» от «Ростелекома» в Челябинской области.

Подчеркивалось, что биометрия — отличный вариант в качестве борьбы с мошенниками. Благодаря этому анализируются и поведенческие реакции. Когда выявляются новые схемы мошенничества, то обязательно предпринимаются меры. Если человеку намеренно угрожают и заставляют сделать финансовые операции, то система это определит и задействует отклонения в принятии банком решении.