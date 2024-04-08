Челябинцам напомнили про штрафы за парковку машин возле мусорок

С началом субботников на контейнерных площадках количество отходов будет расти

В Челябинске с началом субботников в разы увеличится количество отходов на контейнерных площадках. Чтобы обеспечить работу мусоровозов, водителей вновь предупредили о штрафах за парковку возле таких площадок. Об этом глава города Наталья Котова сообщила на аппаратном совещании сегодня, 8 апреля.



Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Вадим Храмцов доложил, что есть жалобы на содержание площадок для контейнеров. В частности, из-за припаркованных возле них автомобилей. Такие заявки обрабатываются совместно с Центром коммунального сервиса (ЦКС).

Котова, в свою очередь, напомнила, что оставлять машины возле площадок для мусора недопустимо.

«Количество мусора, в том числе крупногабаритного, с учетом субботников будет возрастать. А если у нас опять будут парковаться автомобили около этих площадок, ЦКС не сможет вывозить это все. Поэтому продолжаем через старших по домам, через управляющие компании эту работу проводить. И автомобилистов предупреждаем, что за это могут быть штрафы», — сказала глава города.

Она добавила, что субботники начнутся после 15 апреля — как только все подсохнет. Сейчас в городе убирают те места, где это возможно.

Напомним, в начале этого года в Челябинске из-за снегопадов возникли проблемы с вывозом мусора. Жители массово жаловались на переполненные баки. С 3 января в городе начали проводить рейды, на которых фиксировали брошенные возле контейнерных площадок машины. Нарушителей также предупредили о штрафах.