В среду, 3 января, в Челябинске прошли первые рейды по контейнерным площадкам во дворах, сообщает пресс-служба администрации города.
«Установлены факты ненадлежащего содержания управляющими компаниями дворовых территорий, переполненные контейнерные площадки, а также оставленные гражданами транспортные средства, затрудняющие работу коммунальных служб по уборке и вывозу мусора с площадок», — говорят в мэрии.
Нарушителей обещают оштрафовать. Так, управляющим компаниям города грозят штрафы в размере 50-100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание придомовых территорий, а гражданам, чьи машины создают помехи вывозу мусора, — штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Если машина принадлежит юридическому лицу, штраф вырастает до 50-100 тысяч.
Пока проверки прошли в трех районах: в Калининском, Советском и Центральном.
Ненадлежащее содержание дворовых территорий (снег и мусор на контейнерных площадках) выявлены по следующим адресам:
— Молодогвардейцев, 45А;
— Чайковского, 70А;
— Университетская Набережная, 30, 34, 36Б;
— Колхозная, 34;
— пр. Ленина, 36 (38);
— Телевизионная, 18А;
— Цвиллинга, 88;
— Калининградская, 21;
— Толбухина, 5, 3А;
— Ярославская, 13А, 13Б;
— Свердловский пр., 88.
А мешающие вывозу мусора автомобили по:
— Молодогвардейцев, 45А;
— Молодогвардейцев, 70А;
— Университетская набережная, 36Б;
— Колхозная, 34;
— проспект Ленина, 38;
— Телевизионная, 10, 12, 18А;
— Овчинникова, 22;
— Калининградская, 21;
— Толбухина, 3А;
— Ярославская, 13А.
Проверки будут продолжены.