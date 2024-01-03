Челябинцев начнут штрафовать за парковку машин у контейнеров с мусором

Первые рейды по выявлению нарушителей прошли 3 января

В среду, 3 января, в Челябинске прошли первые рейды по контейнерным площадкам во дворах, сообщает пресс-служба администрации города.

«Установлены факты ненадлежащего содержания управляющими компаниями дворовых территорий, переполненные контейнерные площадки, а также оставленные гражданами транспортные средства, затрудняющие работу коммунальных служб по уборке и вывозу мусора с площадок», — говорят в мэрии.

Нарушителей обещают оштрафовать. Так, управляющим компаниям города грозят штрафы в размере 50-100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание придомовых территорий, а гражданам, чьи машины создают помехи вывозу мусора, — штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Если машина принадлежит юридическому лицу, штраф вырастает до 50-100 тысяч.

Пока проверки прошли в трех районах: в Калининском, Советском и Центральном.

Ненадлежащее содержание дворовых территорий (снег и мусор на контейнерных площадках) выявлены по следующим адресам:

— Молодогвардейцев, 45А;

— Чайковского, 70А;

— Университетская Набережная, 30, 34, 36Б;

— Колхозная, 34;

— пр. Ленина, 36 (38);

— Телевизионная, 18А;

— Цвиллинга, 88;

— Калининградская, 21;

— Толбухина, 5, 3А;

— Ярославская, 13А, 13Б;

— Свердловский пр., 88.

А мешающие вывозу мусора автомобили по:

— Молодогвардейцев, 45А;

— Молодогвардейцев, 70А;

— Университетская набережная, 36Б;

— Колхозная, 34;

— проспект Ленина, 38;

— Телевизионная, 10, 12, 18А;

— Овчинникова, 22;

— Калининградская, 21;

— Толбухина, 3А;

— Ярославская, 13А.

Проверки будут продолжены.