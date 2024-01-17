В Челябинской области за последние несколько дней очистили от мусора более 200 проблемных контейнерных площадок. Перевозчикам ТКО пришлось пробиваться через снежную «целину», а также расчищать мусорки несколько часов на морозе, сообщает пресс-служба ЦКС.
В частных секторах мусоровозы сталкиваются с плохо очищенными проездами и складированием в баки непрофильного мусора. Они в сопровождении снегоуборочных машин работали в поселке Градский Прииск.
«На протяжении нескольких дней коммунальная техника не могла обслужить баки по причине плохого состояния подъездных путей. Также рядом с контейнерами образовались снежные бурты. Чтобы очистить проблемный участок от скопившихся ТКО, потребовалось более четырех часов. Работы велись при низких температурах без перерыва», — рассказали в ЦКС.
По словам перевозчиков ТКО, в контейнерные площадки сгружают строительные и промышленные отходы целыми «Газелями». Среди скопившихся отходов в контейнерах оказались мешки с бетоном, битый кирпич, старые доски, ящики с просроченными фруктами, а также отходы от разделки крупного рогатого скота.
Добавим, что в последние несколько дней очистка контейнерных площадок в усиленном режиме проходит в поселках Челябинска, включая Шагол, Миасский хутор, Смолеозерный, Никольскую рощу, Плановый, Урицкого, Некрасова, Сельмаш, Сухомесово.
Ранее челябинская прокуратура сделала горячую линию, в которую можно обратиться по вопросам вывоза и уборки мусора. Она будет работать по будням с 09:00 до 18:00 по телефону 89925258245.
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