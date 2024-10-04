Челябинцам напомнили их права в общественном транспорте

Пассажиры имеют не только обязанности

Тысячи челябинцев ежедневно передвигаются на общественном транспорте — на работу и с работы, в гости, из одного района в другой. Однако многие забывают, что в автобусах, трамваях и троллейбусах у пассажиров есть не только обязанности, но и права, ведь каждая поездка — это официальный договор перевозки, где пассажир и перевозчик несут ответственность. Напоминаем, что вправе делать люди в общественном транспорте.

В первую очередь пассажир вправе получить билет, который служит подтверждением заключения договора перевозки пассажира и его багажа. Билет позволит защитить права южноуральцев при необходимости.

Также некоторые пассажиры имеют право на бесплатный или льготный проезд. Для этого необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ, удостоверяющий личность. Напомним, право на льготный проезд имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети и подростки до 18 лет из малообеспеченных семей, ветераны труда и военной службы и другие. Бесплатно могут ездить дети до 7 лет, но только если не занимают отдельное место и сидят на коленях у родителей.

Дети до 16 лет и инвалиды первой группы вправе не выходить из транспорта до своей остановки, если не заплатили. Важно: это право распространяется на тех, кто едет без совершеннолетнего сопровождающего.

Пассажир вправе не сообщать водителю о том, что хочет выйти на следующей остановке, ведь общественный транспорт обязан останавливаться на всех указанных точках маршрута.

При поломке транспорта пассажиры могут бесплатно пересесть в другие машины. Главное — сохранить билетик с «поломанного» маршрута.

Пассажиры могут бесплатно перевозить ручную кладь, в которую входят: багаж, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 сантиметров; одна пара лыж в чехле; детские санки; детская коляска. Также в качестве ручной клади можно возить животных и птиц в корзинах, коробах и контейнерах, если их размер также не превышает 120 сантиметров. Исключение — собаки-поводыри, они всегда могут ездить бесплатно.

Забрать забытые вещи пассажиры могут на конечной остановке или в депо. Все «потеряшки» кондуктор под расписку передает уполномоченному лицу.

Также пассажиры вправе пожаловаться на водителя или кондуктора при нарушении правил ПДД или перевозки пассажиров. Для этого на остановках указываются контакты органа, отвечающего за перевозки, а в самом транспорте — номера машины, имена и фамилии водителя и кондуктора.