Челябинскую область ждут сильные осадки и температурные качели

Циклон захватывает Южный Урал, двигаясь из Оренбургской области на Казахстан

Когда установится зима в Челябинской области, рассказали в Гидрометеоцентре.

На 6 ноября выдано штормовое предупреждение по сильным осадкам в регионе. По утренним данным метеостанции максимальная высота снежного покрова по области наблюдается в Магнитогорске — 15 сантиметров.

«Сейчас циклон движется из Оренбургской области на Казахстан. Снег умеренно идет в южных районах Челябинской области. И когда циклон будет уже в районе Костаная, у нас пойдет снег», — отмечает начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева.

В столице Южного Урала 6 ноября ожидается умеренный снегопад. Осадки продлятся в течение дня и ночью.

Снежный покров в Челябинской области пока нельзя назвать постоянным. По расчетам синоптиков, идет волна тепла. В выходные снова будут положительные температуры. Какое-то количество снега может растаять.

Прогнозируются температурные качели, скачки.

«Пока в ноябре у нас неустойчивая погода. Но все-таки ноябрь ближе к зиме. И зима настанет», — говорит Екатерина Выходцева.