В Челябинской области директор турбазы украл 19 млн, выделенных по нацпроекту

Он получил субсидию, но работать не собирался

В Саткинском округе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гендиректора турбазы «Синегорье». Его подозревают в краже 19 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

По версии следствия, руководитель компании, занимающейся туристической инфраструктурой в регионе, вступил в преступный сговор, похитил субсидию, выделенную правительством региона на благоустройство турбазы в Бакале. Выполнять условия соглашения подозреваемый не собирался.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые сейчас сопровождают уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос о мере пресечения.

В доме и на месте работы подозреваемого прошли обыски, следствие устанавливает других участников сговора.