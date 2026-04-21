В России подешевела красная икра

Баночку икры весом 75 граммов можно купить за 435 рублей

В первом квартале 2026 года цены на красную икру в России пошли вниз. По данным Росстата, килограмм икры лососевых рыб в среднем стоил 9387 рублей — это на 1,8% меньше, чем год назад, сообщает Forbes.

Еще заметнее упала в цене икра горбуши. Согласно расчетам Рыбного союза, она подешевела на 14% — до 9100 рублей за килограмм.

В торговой сети «Перекресток» зафиксировали снижение на 15–18% за три первых месяца года. А в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли говорят о падении на 15–20% по сравнению с первым кварталом 2025-го и уточняют: сейчас самую дешевую баночку икры весом 75 граммов можно купить за 435 рублей, а 95-граммовую — за 550 рублей.

Почему икра дешевеет? В Рыбном союзе объясняют: выросло производство. В 2025 году выпуск икры горбуши увеличился на 60—65% и достиг 8 тысяч тонн.

По словам эксперта Ильи Березнюка, 2024 год был плохим для вылова лосося (антирекорд за 20 лет), а 2025-й — урожайным. Вылов вырос на 42,5%, до 336 тысяч тонн, а производство икры — на 21%, до 12,4 тысячи тонн. Он добавил, что снижение цен на икру горбуши — это реакция на удачную путину, накопившиеся запасы и невысокий спрос со стороны покупателей.