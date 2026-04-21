В Челябинске благотворительный спектакль «Золушка» собрал полный зал

Впереди — еще один показ, все средства с которого пойдут на озеленение города

«Это современная сказка. Это сказка, которая происходит здесь и сейчас. Мне кажется, что „Золушка“ актуальна всегда, ведь всегда будут люди, которые верят в добро, свою мечту и, конечно же, любовь»,

— пояснил он.

«Я всю жизнь мечтала быть актрисой, но родители считали, что нужно учиться на экономическом. И когда мне позвонили и предложили стать главной героиней, я, мне кажется, сутки еще прыгала от счастья»,

— поделилась Екатерина.

«Театр — это волшебный мир. Если кто-то один раз попал, как правило, он остается. Это необыкновенное ощущение, когда чувствуешь дыхание зала, эмоции зрителей. Вы не представляете, что происходит за кулисами: эта вся суета, напряжение, твой выход, неимоверная поддержка друг друга. А потом конец — овации, и через какое-то время мы высаживаем деревья»,

— рассказал один из основателей и председатель фонда «Зеленый театр» Вячеслав Бежин.

Челябинский проект «Зеленый театр» отмечает 10-летие показами «Золушки». Именно этот спектакль в 2026 году поставили ради озеленения города: в нем играют не профессиональные актеры, а общественники, и все деньги с продажи билетов идут на закупку и высадку саженцев. Как прошел вечер и какую улицу облагородят в этом году — в материале ИА «Первое областное».В этом году «Золушкой» занимались режиссеры Алексей Тетюев и Алла Точилкина. Алексей в проекте уже третий год, рассказывает, что труппу уже знает хорошо, ведь большинство артистов остаются неизменными из года в год. Хотя бывают и дебюты, в этом году их сразу несколько. Также режиссер отметил, что «Золушку» нельзя рассматривать как классическую постановку.В этом году главную роль впервые исполнила ведущая телеканала «Урал1» Екатерина Назарова. Для нее это уже пятый выход на сцену с «Зеленым театром».Предыдущая роль у нее была без слов — она практически не говорила на сцене. Теперь же ей досталась Золушка, образ которой, по ее словам, близок каждой женщине.Актриса рассказала, что совмещать семью и сцену непросто: на сцене нужно отдавать всю себя, а еще успевать работать и уделять время мужу и ребенку. А ведь репетиции — дело непростое, на них уходило много времени: почти все выходные, а в будни приходилось оттачивать все до ночи, пока режиссер не скажет: «Стоп!». Репетиции начались в феврале, и уже к апрелю чиновники, предприниматели и общественные деятели смогли выйти на сцену.Кстати, перед показом и в антракте зрителей ждали активности от челябинских компаний. Также гостей вчера встречал талисман телеканала ОТВ, а все желающие могли сделать селфи в фотозоне портала «Челгид» и получить подарки от медиахолдинга «Первый областной».Зал был полным: зрители пришли поддержать не только артистов, но и экологическую миссию. За прошедшее десятилетие «Зеленый театр» высадил свыше трех тысяч деревьев и кустарников, в том числе в ботаническом саду ЧелГУ, скверах у ДК Колющенко и памятника Петру и Февронии. В прошлом году общественники начали благоустраивать Аллею Славы. В этом году все черенки высадят здесь же.По словам организаторов, проект уникален для всей России. Люди, которые любят театр и родной город, направляют все средства от продажи билетов на покупку саженцев.Кстати, Челябинск ждет еще один показ «Золушки» (0+) — 27 апреля в Молодежном театре. «Зеленый театр» решился впервые за 10 лет сделать два вечера, на которых можно пожертвовать на озеленение города.