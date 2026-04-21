Челябинский проект «Зеленый театр» отмечает 10-летие показами «Золушки». Именно этот спектакль в 2026 году поставили ради озеленения города: в нем играют не профессиональные актеры, а общественники, и все деньги с продажи билетов идут на закупку и высадку саженцев. Как прошел вечер и какую улицу облагородят в этом году — в материале ИА «Первое областное».

В этом году «Золушкой» занимались режиссеры Алексей Тетюев и Алла Точилкина. Алексей в проекте уже третий год, рассказывает, что труппу уже знает хорошо, ведь большинство артистов остаются неизменными из года в год. Хотя бывают и дебюты, в этом году их сразу несколько. Также режиссер отметил, что «Золушку» нельзя рассматривать как классическую постановку.

«Это современная сказка. Это сказка, которая происходит здесь и сейчас. Мне кажется, что „Золушка“ актуальна всегда, ведь всегда будут люди, которые верят в добро, свою мечту и, конечно же, любовь», — пояснил он.

В этом году главную роль впервые исполнила ведущая телеканала «Урал1» Екатерина Назарова. Для нее это уже пятый выход на сцену с «Зеленым театром».

«Я всю жизнь мечтала быть актрисой, но родители считали, что нужно учиться на экономическом. И когда мне позвонили и предложили стать главной героиней, я, мне кажется, сутки еще прыгала от счастья», — поделилась Екатерина.

Предыдущая роль у нее была без слов — она практически не говорила на сцене. Теперь же ей досталась Золушка, образ которой, по ее словам, близок каждой женщине.

Актриса рассказала, что совмещать семью и сцену непросто: на сцене нужно отдавать всю себя, а еще успевать работать и уделять время мужу и ребенку. А ведь репетиции — дело непростое, на них уходило много времени: почти все выходные, а в будни приходилось оттачивать все до ночи, пока режиссер не скажет: «Стоп!». Репетиции начались в феврале, и уже к апрелю чиновники, предприниматели и общественные деятели смогли выйти на сцену.

Кстати, перед показом и в антракте зрителей ждали активности от челябинских компаний. Также гостей вчера встречал талисман телеканала ОТВ, а все желающие могли сделать селфи в фотозоне портала «Челгид» и получить подарки от медиахолдинга «Первый областной».

Зал был полным: зрители пришли поддержать не только артистов, но и экологическую миссию. За прошедшее десятилетие «Зеленый театр» высадил свыше трех тысяч деревьев и кустарников, в том числе в ботаническом саду ЧелГУ, скверах у ДК Колющенко и памятника Петру и Февронии. В прошлом году общественники начали благоустраивать Аллею Славы. В этом году все черенки высадят здесь же.

«Театр — это волшебный мир. Если кто-то один раз попал, как правило, он остается. Это необыкновенное ощущение, когда чувствуешь дыхание зала, эмоции зрителей. Вы не представляете, что происходит за кулисами: эта вся суета, напряжение, твой выход, неимоверная поддержка друг друга. А потом конец — овации, и через какое-то время мы высаживаем деревья», — рассказал один из основателей и председатель фонда «Зеленый театр» Вячеслав Бежин.

По словам организаторов, проект уникален для всей России. Люди, которые любят театр и родной город, направляют все средства от продажи билетов на покупку саженцев.

Кстати, Челябинск ждет еще один показ «Золушки» (0+) — 27 апреля в Молодежном театре. «Зеленый театр» решился впервые за 10 лет сделать два вечера, на которых можно пожертвовать на озеленение города.