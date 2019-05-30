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/ Алексей Текслер потребовал изменить отношение челябицев к городу

Алексей Текслер потребовал изменить отношение челябицев к городу

Челябинск должны перестать использовать как «дойную корову».
сегодня в 12:11
  |  Общество

Во время выступления перед Заксобранием Алексей Текслер напомнил, что нужно бережно относиться к городам Челябинской области. В частности глава региона высказался по поводу Челябинска, который является его малой родиной. Алексей Текслер назвал город лицом всей области и сообщил, что все должно делаться только на благо Челябинска и жителей.

Человек – его интересы, уровень и качество жизни, комфортная и чистая среда – это то, чем я буду руководствоваться в своей работе и буду требовать того же от всех. Челябинск – наша столица, наше лицо. Хочу, чтобы меня услышали. Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей. Многие из нас в этом городе родились. Нам и нашим детям в этом городе жить. — сказал Алексей Текслер.

Напомним, Алексей Текслер 30 мая рассказал о достижениях Челябинской области за 2018 год и обозначил направления работы, с помощью которых Челябинская область будет развиваться и улучшаться.

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Комментарии

Александр Ярославцев
15:18, 30.05.2019
Текслер, скажи это своему другу ВВП!
Виталий Савельев
15:15, 30.05.2019
Красавчик !!!
Евгений Мастер
14:36, 30.05.2019
Может он к своей братии чиновничьей с этим обращением выступит?
Евгений Хлеборобов
14:11, 30.05.2019
Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей.

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