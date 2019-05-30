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/ Алексей Текслер предложил вынести предприятия за черту городов

Алексей Текслер предложил вынести предприятия за черту городов

Глава региона подчеркнул важность реновации промзон.
сегодня в 11:51
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил перенести некоторые предприятия за черту городов. Об этом глава региона рассказал сегодня, 30 мая, в своем обращении к Законодательному собранию. Алексей Текслер отметил важность реновации промышленных зон.

Они занимают значительную площадь городского пространства. Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий, ведь значительная часть этих территорий используется крайне неэффективно, представляет собой «промышленный хлам» в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок. — отметил Алексей Текслер.

Рассказал Алексей Текслер и о том, какие экологические задачи стоят перед властью. В частности в планах: снижение выбросов вредных веществ на 20% в Челябинске и Магнитогорске, которые вошли в 204-й указ президента.

В июне подпишем соглашения. Сразу начнётся реализация этих планов. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%. Что касается новых производств. Они будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. С предстоящим принятием федерального закона о квотировании выбросов эти требования станут предельно конкретными. ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди. Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут. — отметил Алексей Текслер.

Напомним, глава региона выступил с посланием к Законодательному собранию области сегодня, 30 мая. В своем обращении Алексей Текслер также затронул социальную, экономическую, культурную и другие сферы деятельности.

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Комментарии

Федор
14:00, 30.05.2019
Нет времени на раскачку!

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