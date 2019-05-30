/ Алексей Текслер предложил вынести предприятия за черту городов

Глава региона подчеркнул важность реновации промзон.

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил перенести некоторые предприятия за черту городов. Об этом глава региона рассказал сегодня, 30 мая, в своем обращении к Законодательному собранию. Алексей Текслер отметил важность реновации промышленных зон.

Они занимают значительную площадь городского пространства. Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий, ведь значительная часть этих территорий используется крайне неэффективно, представляет собой «промышленный хлам» в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок. — отметил Алексей Текслер.

Рассказал Алексей Текслер и о том, какие экологические задачи стоят перед властью. В частности в планах: снижение выбросов вредных веществ на 20% в Челябинске и Магнитогорске, которые вошли в 204-й указ президента.

В июне подпишем соглашения. Сразу начнётся реализация этих планов. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%. Что касается новых производств. Они будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. С предстоящим принятием федерального закона о квотировании выбросов эти требования станут предельно конкретными. ПДК должна соблюдаться в любой точке, где живут люди. Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут. — отметил Алексей Текслер.



Напомним, глава региона выступил с посланием к Законодательному собранию области сегодня, 30 мая. В своем обращении Алексей Текслер также затронул социальную, экономическую, культурную и другие сферы деятельности.