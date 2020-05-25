Более двухсот общественных пространств благоустроят в Челябинской области в этом году

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» направят 1,5 миллиарда рублей.

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217 общественных пространств и 209 дворовых территорий по итогам общественных обсуждений и рейтингового голосования планируется благоустроить в Челябинской области в этом году. На реализацию данных целей будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Именно такие цифры были озвучены на заседании межведомственной комиссии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Его сегодня, 25 мая провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Уже заключены все контракты по дворовым территориям все контракты заключены, контрактация по общественным пространствам продолжается. Ранее глава региона поставил задачу заблаговременно подготовить документацию и выйти на строительно-монтажные работы в начале сезона.

«Очевидно, что должны быть заранее разработаны проекты, пройдены все экспертизы, чтобы уже летом работы были завершены. Вот сегодня мы видим, что остаются вопросы. Меня это не устраивает, никто не мешал это сделать раньше, надо было просто подготовиться. Опять будем на сентябрь-октябрь по многим объектам выходить с завершением работ. Понятно, что люди хотят увидеть новые общественные пространства уже летом»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор поставил задачу Сергею Шалю уделить особое внимание контролю за исполнением муниципалитетами сроков контрактации объектов благоустройства. Помимо этого Алексей Текслер поручил усилить работу по достижению целевого показателя по индексу качества городской среды. На текущий момент в перечень городов с благоприятной средой вошли всего 8 из 30 территорий Челябинской области.

Кроме того, губернатор обратил особое внимание на то, что в Челябинской области направлены значительные средства на благоустройство, их нужно использовать эффективно и по целевому назначению. Также важно уделять особое внимание срокам контрактации и реализации проектов, озеленению территорий и привлечению жителей к обсуждению планов благоустройства.