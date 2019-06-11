/ Акушера-гинеколога, не спасшую младенца, осудили в Челябинской области

Врач отказалась признавать свою вину.

Акушера-гинеколога, из-за халатности которой погиб нерожденный ребенок, приговорили к лишению свободы. Пластский суд рассмотрел дело, начавшееся еще два года назад. В сентябре 2017 года в местную больницу поступила пациентка на 40-й неделе беременности. Она сообщила, что уже отошли воды, но акушер-гинеколог не провела адекватную диагностику, не выявила маловодие и не сделала ничего, чтобы спасти ребенка.

В результате бездействия обвиняемой произошла внутриутробная гибель плода. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Однако совокупность представленных государственным обвинителем доказательств убедила суд в виновности подсудимой. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Суд приговорил врача к 1 году лишения свободы, но условно. Также акушер-гинеколог 1,5 года не сможет заниматься врачебной деятельностью, на тот же срок ее свобода будет ограничена.