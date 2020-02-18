Суд сократил срок наказания экс-главврачу поликлиники Магнитогорска

Осужденную освободили в зале суда.

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Челябинский областной суд изменил приговор бывшему главврачу детской городской поликлиники № 8 Магнитогорска. Срок лишения свободы сократился с четырех лет до двух лет четырех месяцев 28 дней. Кроме того, штраф снизился с 500 до 200 тысяч рублей, а сумма взыскания в пользу медучреждения с 3,9 до 3,7 млн рублей.

Из приговора исключено осуждение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Также приговор районного суда отменен в части осуждения по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества) с прекращением уголовного преследования за отсутствием состава преступления.

«В связи с отбытием основного наказания осужденная освобождена из-под стражи в зале суда», — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, главврач Новикова издавала приказы о выплате сотрудникам стимулирующих премий, часть из которых подчиненные отдавали ей.