В Челябинске прошел яркий фестиваль «Парад моды на Кировке»

На подиум в качестве моделей вышли сотрудники медиахолдинга «Первый областной»

В Челябинске прошел яркий фестиваль «Парад моды на Кировке». На один вечер главная пешеходная улица Челябинска превратилась в подиум — челябинцам и гостям города представили ультрамодные новинки одежды и аксессуаров. В этом году на подиум впервые вышли сотрудники медиахолдинга «Первый областной». Самые яркие моменты показа - в нашем фоторепортаже.

В Челябинске фестиваль проходит уже в 20-й раз. Для жителей города стало доброй традицией встречать осень показом мод на главной пешеходной улице.

По традиции, в показе принимали участие не только профессиональные модели, но и известные жители города. В частности, новую спортивную форму продемонстрировала команда «ЧелБаскет».

Впервые на подиум в этом году вышли сотрудники медиахолдинга «Первый областной», которые в рабочие будни находятся по другую сторону объективов телекамер. Это редакторы, режиссеры, специалисты по закупкам. Модный образ в деловом стиле примерила главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева.

В модном показе приняли участие наши коллеги: специалист по закупкам медиахолдинга Евгений Власов, режиссер ОТВ Анна Глейм, делопроизводитель юридического отдела Полина Алькова и другие. Для каждого из них Парад моды стал возможностью проявить себя.

Особо красочным получился выход моделей, костюмы которых отражают сказочные и исконно русские образы. Здесь можно было встретить стилизованный образ Матрешки и сказочное платье Царевны.

Интерес зрителей вызвали комплекты детской одежды, которые сменили на подиуме сказочных героев. Такие модные образы являются универсальными и легко могут быть адаптированы для обычной жизни. Маленькие модники чувствовали себя на подиуме вполне уверенно. Это их первый опыт, но они не растерялись и справились на отлично!

Деловой и офисный стиль стал изюминкой Парада моды: на подиуме были представлены строгие мужские костюмы, женские офисные платья, а также образы для коктейльной встречи и корпоратива в крупной компании.

На фестивале, как всегда, царила очень теплая и дружеская атмосфера. Часть образов будет адаптирована для обычной жизни и их можно будет встретить не только на подиуме, но и на улицах нашего города.