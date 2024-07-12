Челябинским уличным музыкантам придется подавать заявление для выступлений на Кировке

Жители близлежащих домов устали от постоянного шума

В Челябинске уличных музыкантов начали прогонять с пешеходной Кировки. Артистов просят не выступать рядом с жилыми домами, так как жильцы жалуются на шум. Как теперь организовывать выступления на самой популярной улице города, рассказали в мэрии.

Проблема с одной из главных фишек Кировки — уличными музыкантами — появилась не внезапно. В мэрию жалобы на громкую музыку и пение поступают часто. Поэтому в последнее время на Кировке начали проводить профилактическую работу с артистами: рассказывают об ответственности за нарушение покоя граждан и тишины.

Пешеходная часть Кирова сейчас находится в безвозмездном пользовании учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина». Именно сотрудники парка и проводят беседы с уличными музыкантами. Такие разговоры, как отмечают в мэрии, должны «соблюсти баланс интересов посетителей Кировки, жильцов близлежащих домов и творческих людей». В мэрии подчеркнули, что применять меры административной ответственности сотрудники парка не могут.

На сегодняшний день управление культуры Челябинска разрабатывает правила выступления музыкантов и творческих коллективов на пешеходной части улицы Кирова. Предварительно известно, что теперь музыкантам придется обращаться в учреждение культуры с заявлением на выступление.

Напомним, в конце мая уличные музыканты рассказали нашему корреспонденту, что с Кировки их не выгоняют, а полицейские, наоборот, хвалят за красивое пение и желают удачи.