Алексей Текслер лично изучил проблемы Сосновского района

После этого глава региона отправился в село Долгодеревенское.

Сегодня, 30 июля, Алексей Текслер изучил проблемы жителей деревень Сосновского района. Также глава региона планирует провести заседание Совета муниципальных образований.

Первой остановкой стал посёлок Ключи. Там Алексею Текслеру представили новый модульный ФАП. Сейчас его строительство уже завершено: осталось лишь оснастить необходимой техникой и препаратами. Глава региона заверил жителей, что ФАП будет официально открыт в сентябре, однако свою работу он начнет уже на этой неделе. Это несказанно обрадовало местных жителей, поскольку прошлый фельдшерско-акушерский пункт, который был построен еще в 78 году, был единственным в округе.

По муниципалитету Алексей Текслер прошел вместе с главой района. Местные жители пожаловались на малую обеспеченность транспортом: в деревню ходит одна маршрутка. Она приезжает только рано утром и поздно вечером. Глава Сосновского района Евгений Ваганов пообещал обсудить введение дополнительного рейса с перевозчиком.

Также была затронута проблема обеспечения газом. За подключение дома управляющие компании требуют до 360 тысяч рублей. Алексей Текслер также поручил главе района разобраться с проблемой.

Кроме того, один из местных жителей пожаловался на районные власти. Муниципалитет обещал предоставить стройматериалы мужчине, у которого сгорел дом. Однако, по словам местного жителя, никакой помощи от района он не дождался. Глава региона поручил Евгению Ваганову предоставить семье всё необходимое.

Следующей остановкой станет село Долгодеревенское. Следите за дальнейшими новостями на нашем сайте.