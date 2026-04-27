Челябинское антикафе перед закрытием пытается пристроить 10 кошек

Две из них уже забронированы, но остальные все еще не могут найти семью

На прошлой неделе новость о закрытии старейшей котокофейни быстро разлетелась по всему Челябинску. Пространство, проработавшее почти 10 лет, вынуждено было объявить о завершении работы в связи со сменой собственника помещения. Вот только в кафе до сих пор живут 10 постояльцев — кошек самых разных цветов и степеней пушистости. И всем им срочно ищут дом, передает корреспондент 1obl.ru.

Антикафе на улице Евтеева проводило йогу, мастер-классы, киноночи. Но главное, ради чего сюда шли люди, — это десяток-два пушистых хвостиков, которых можно было почесать, погладить. За десятилетие работы через руки владельцев пространства прошли сотни кошек. И практически все нашли свой дом — аж 350 котиков! В таком интерактивном формате небольшое кафе в центре Челябинска помогало пристраивать животных и позволяло тем, кто не может завести кошку, пообщаться с ними.

«Из-за закрытия команде проекта сейчас тяжело, грустно. Особенно потому, что прощаться с котиками будет непросто. Грустно расставаться с кошками, мы к ним очень привыкли, а еще привыкли к самому процессу пристройства. Практически все котики, которые у нас сейчас живут, находятся в кафе уже примерно полгода. Поэтому мы к ним по-семейному привязались, а тут надо закрываться и попрощаться», — поделилась администратор кафе Дарья Белова.

В основном в кафе живут совсем еще подростки — полуторагодовалые и двухлетние, еще молоденькие. Большинство попало сюда не от хорошей жизни — создатели антикафе спасали кошек с улицы или от разведенцев. Например, осенью прошлого года практически все кафе состояло из котов, спасенных от бабушки, которая развела в своей квартире 70 животных.

Свои семьи сейчас, к примеру, ищут три неугомонных хвоста: Варкрафт, Микадо и Фейбл. Все очень активные, поэтому будущим хозяевам нужно будет готовиться уделять им много внимания, занимать их играми и покупать мячики. При этом все очень ласковые, тянутся к человеку и радуются, когда их чешут и гладят. У каждого есть свои особенности. Микадо осторожная, скромная, но если доверяет человеку, то ластится и мурчит. Варкрафт, как говорят в кафе, большой комок любви, который может замурчать и забодать человека. А вот Фейбл более самостоятельная, но, если выждать момент, когда она будет готова на почесывания и ласку, можно ее зачесать. А еще она «ответственная за футбол»: любит гонять мячики.

Есть еще серый комок Лука, которому только исполнился годик. Малыш был спасен из неблагоприятных условий. В котокафе его больше интересуют пылинки и ниточки, которые можно гонять по углам, но и дать погладить себя он может. Его скромность, скорее всего, пропадет, когда у него появится любящая семья. А еще есть трехцветная бояка Моро. Людей она немного остерегается. Зато, как известно, трехшерстные кошки приносят счастье в дом.

А вот эта парочка — Лили и Гаврюша — уже забронированы. Красотку шотландку, любящую поспать на диване, заняли еще до того, как стало известно о закрытии котокафе. А вот Гаврюшу решили забрать на днях: девушку, которая уже давно намеревалась завести кота, подстегнула новость о том, что пространство прекращает работу.

Еще здесь живут три прелестных брата, которых люди забирать боятся. Это «греческая троица»: Ахиллес, Одиссей и Гелиос. Все они в меру упитанные и ласковые. Вот только котики являются носителями лейкоза. Это инфекционное заболевание, поражающее иммунную систему кошек. К сожалению, лечения от него нет, но животных с таким диагнозом можно поддерживать постоянной терапией. Для человека лейкоз никак не опасен: кошек можно спокойно гладить, обнимать, подпускать к детям и другим питомцам. Но нельзя держать кошку с вирусным лейкозом со здоровыми котиками, ведь заболевание передается через слюну, укусы, одну миску и один лоток. Ахиллес, Одиссей и Гелиос чувствуют себя прекрасно, у них лейкоз в «неактивном» состоянии. В котокафе надеются, что для них найдется любящий хозяин, который не побоится их диагноза.

«Ими иногда интересуются, хотят забрать. Посмотрим, как получится. Многие люди переживают из-за лейкоза, их можно понять. Но они должны помнить, что лейкоз не несет никакой опасности самим людям, а наши котики чувствуют себя хорошо, и лечение им пока не требуется. Они никак не страдают, они вообще потрясающие ласковые коты. Просто им нельзя к здоровым кошкам», — отметила Дарья Белова.

Те, кто захочет забрать кота, могут обращаться в группу кафе в сети «ВКонтакте». Правда, отдадут животное не сразу: администраторам нужно убедиться, что человек готов, что он хорошо относится к животным и понимает всю ответственность. Также всех желающих попросят пару раз прийти в гости и познакомиться с кошкой, попытаться найти общий язык. Если у парочки будет мэтч, то котика отдадут в новую семью.

Напомним, что котокафе закроется после 18 мая. Если до этого времени все коты не найдут своих хозяев, их отправят к кураторам и волонтерам пространства. Как рассказала администратор, у авторов кафе есть планы и идеи по продолжению проекта, это будет независимый проект, не связанный с действующим кафе. Все оставшиеся хвостики переедут в то новое место.