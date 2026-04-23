В Челябинске 18 мая закроют проработавшее почти 10 лет котокафе

Причина — у помещения сменился собственник

В Челябинске 18 мая прекратит работу котокафе, расположенное по ул. Евтеева, 4. Оно проработало на рынке около 10 лет, но вынуждено закрыться из-за смены собственника.

«Это самый тяжелый пост за все 9,5 лет нашего существования. Казалось, котокафе „Котофей“ было и будет всегда. Мы, Елизавета и Алексей, создатели котокафе, ловим себя на мысли, что уже плохо помним себя без котокафе», — написали в соцсети «ВКонтакте» основатели кафе.

У помещения новый собственник, который не планирует развивать бизнес в сфере общепита. По организационным и техническим причинам срочный переезд и воссоздание проекта на новом месте невозможны, пояснили основатели кафе.

Заведение известно тем, что работало на челябинском рынке в формате «антикафе». Плата вносилась посетителями исключительно за вход, далее заказ напитков и десертов был бесплатным.

«Вход для одного взрослого человека стоит у нас 400 рублей, для ребенка — 250 рублей за первый час посещения. Далее пребывание в заведении оплачивается дополнительно по тарифу. При этом можно заказать бесплатно чай, кофе, конфеты или приобрести сувениры», — уточнила менеджер котокафе.

Котокафе будет работать в обычном режиме до 18 мая включительно. А пока владельцы ищут новые дома и семьи для котиков, которые были постояльцами кафе. Из 10 котов пока удалось пристроить только одного.