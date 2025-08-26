В челябинском приюте слепые собаки мечтают встретить старость рядом с человеком

Несмотря на проблемы со зрением, они активны и ничем не отличаются от своих собратьев

Сложно представить обычную челябинскую улицу без людей, прогуливающихся с собаками. Кажется, собачников становится все больше и больше, они активно осваивают со своими питомцами площадки для выгулов, дог-френдли-кафе, водят их с собой даже на выставки современных художников. Берут питомцев от заводчиков, находят на улице и в объявлениях. Реже — забирают из приютов. И совсем нечасто челябинцы готовы подарить счастливую жизнь собакам с особенностями здоровья, в том числе лишенным зрения. Накануне, в Международный день слепых собак, корреспондент ИА «Первое областное» отправился в один из приютов под Челябинском, чтобы понять, насколько слепые собаки отличаются от здоровых, какой уход им нужен и часто ли южноуральцы обращают на них внимание.

В приюте «Добрый дом» около 100 собак и 70 кошек разных размеров, пород и с разными особенностями. Есть с десяток кошек с лейкозом, есть три собаки-спинальника — им всем миром собирали на специальные коляски для комфортных прогулок. И есть четыре незрячие собаки, две из которых ищут дом.

Один из них — Бакс, ласковый черный пес с побелевшими глазами и седеющей мордашкой. Бакс живет в приюте уже несколько лет и все это время ищет хозяина. Он не видит, но ориентируется по памяти: когда работники открывают его вольер, он несется во двор, чтобы погулять. Он помнит лабиринт из ограждений и калиток, знает, куда ему надо идти. Да, иногда стукается в стену, пытаясь пройти на пару сантиметров правее входа. Всю свою неуклюжесть Бакс с лихвой компенсирует активностью и ориентированностью на человека — гостям приюта охотно дает себя погладить и почесать. А еще с интересом заглядывает прямо в глаза тем, кто зовет его по имени, хотя и не видит своих «собеседников».

«Бакс — хороший и умный пес, ему бы дома жить, а не в приюте. Да, он очень зависим от человека, но, кроме слепоты, он ничем не отличается от других собак», — рассказывает работница приюта Анастасия.

По сути, слепые собаки — как поводыри, только наоборот. Не они будут следить за незрячими людьми, а им самим нужна рука помощи, которая направит в нужную сторону и оградит от опасности. Им не нужен какой-то сверхуход: главное — следить за их безопасностью, не переставлять вещи в доме и часто разговаривать со слепыми собаками, стимулируя их слух. На первых порах нужно быть терпеливым, закрыть острые углы и научиться предупреждать собаку о том, что вы рядом и что вы хотите ее погладить, чтобы она не пугалась.

Еще в приюте есть помесь с лабрадором Бабуся. Она уже в возрасте, но это не мешает ей резво вилять хвостом, «падать» на человека, чтобы ее погладили, и радоваться гостям вольера. Бабуся в приюте давно, и она тоже слепа. Она живет в одном помещении со своей дочкой, они обе ласковы и любят почесывания. Работники приюта мечтают о том, чтобы Бабуся встретила старость в тепле и уюте, развалившись своим (не самым худеньким) пузом на лежанке. Но на слепых собак люди внимания не обращают.

Что говорить о животных, которые, помимо слепоты, имеют еще и другие болячки. Овчарка Граф, например, с год назад «села» на задние лапы — частая проблема «немцев». Волонтеры всего за сутки смогли собрать на коляску, чтобы Граф мог кататься по дворику приюта и не чувствовать себя обделенным (а «не таким» он себя не чувствует, как известно, у животных нет понятия инвалидности).

Еще одна слепая собака — Слепа. Она в приюте уже семь лет, и ее не пристраивают: у собаки еще и глухота, и из-за своих особенностей она опасается людей, теряется в пространстве и боится всего неизвестного. Работники приюта хотели бы верить в чудо, но понимают, что, кроме них, защитить и прокормить Слепу некому.

Что говорить, если челябинцы тяжело уживаются и со здоровыми собаками: кого-то возвращают, потому что собака грызет вещи; кто-то не нравится хозяевам из-за того, что в одиночестве громко воет. В приюте понимают, что лучше уже возврат, чем если бы животное выкинули на улицу.

А вот гигантское «облако» Премьера. По словам работников приюта, она всем нравится, но никто ее не забирает

Тяжелая судьба складывается не только у собак, но и у кошек: в приюте есть даже породистые, которых в свое время явно выбросили на улицу, как голубоглазую Пуму. Или суперласковые коты, как Валет, на которых люди почему-то не останавливают свой выбор. А животные — в том числе и слепые Бакс с Бабусей — все равно оживляются при каждом новом посетителе. А вдруг это за ними пришел ИХ человек.