Челябинский врач рассказал, как снизить риск развития рака у курильщиков

Рак легких ежегодно выявляют у двух миллионов человек

Курение табака, кальянов, электронных сигарет является одним из основных факторов, вызывающих рак легких. Как сообщил заведующий торакальным отделением Челябинского онкоцентра Андрей Лукин, высокий риск заболеть есть не только у тех, кто курит, но и у тех, кто вдыхает дым. И даже если человек избавился от пагубной привычки, риск остается высоким. Снизить вероятность появления онкологии поможет физическая активность, передает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«У людей, даже если они бросили курить, риск заболеть раком легких или умереть от него обычно выше, чем у остальных. Но исследование показало, что если курящие поддерживают себя в хорошей физической форме, то риск снижается. Способность к физической нагрузке оценили с помощью обычного измерения метаболического эквивалента, которое отражает, сколько кислорода потребляется во время физической активности»,— рассказали в ведомстве.

Исследование показало, что риск заболевания снижается на 13% при стандартном увеличении выносливости, на 77% — при умеренных или высоких уровнях кардиореспираторной выносливости. Риск смерти при высоких кардионагрузках снижается на 84%.

При увеличении нагрузок увеличивается шанс избежать онкологии и у бывших курильщиков.