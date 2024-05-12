Курение табака, кальянов, электронных сигарет является одним из основных факторов, вызывающих рак легких. Как сообщил заведующий торакальным отделением Челябинского онкоцентра Андрей Лукин, высокий риск заболеть есть не только у тех, кто курит, но и у тех, кто вдыхает дым. И даже если человек избавился от пагубной привычки, риск остается высоким. Снизить вероятность появления онкологии поможет физическая активность, передает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
«У людей, даже если они бросили курить, риск заболеть раком легких или умереть от него обычно выше, чем у остальных. Но исследование показало, что если курящие поддерживают себя в хорошей физической форме, то риск снижается. Способность к физической нагрузке оценили с помощью обычного измерения метаболического эквивалента, которое отражает, сколько кислорода потребляется во время физической активности»,— рассказали в ведомстве.
Исследование показало, что риск заболевания снижается на 13% при стандартном увеличении выносливости, на 77% — при умеренных или высоких уровнях кардиореспираторной выносливости. Риск смерти при высоких кардионагрузках снижается на 84%.
При увеличении нагрузок увеличивается шанс избежать онкологии и у бывших курильщиков.