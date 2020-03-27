Челябинский ветеринар рассказал о спасении львенка Симбы

Животное доставили из Дагестана.

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Челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян на днях доставил в южноуральскую столицу львенка Симбу. Изможденное животное спасли из рук живодеров. Как рассказал один из спасителей, все прошло хорошо благодаря сплоченной команде. Был грамотно составлен маршрут передвижения, а бортпроводницы постоянно проверяли температуру, снимали видео и следили за дыханием малыша.

Выяснилось, что страшную историю изначально рассказал 17-летний парень, который попросил помощи у зоозащитников. Первые фото шокировали всех, вспоминает Карен Даллакян. Решение лететь было принято почти мгновенно.

«Мы были готовы к тому, что если что, то экстренно нужно будет оперировать, но слава богу, этого не понадобилось. Первая помощь была оказана в гостинице. В подсобке маленькая ванная — мы его искупали. И первый раз он стал шевелиться, мы увидели опарышей. Постельные принадлежности, наволочки — сделали ему кроватку, попоили молочком, мы без спины, зато ребенок заснул», — поделился Карен Даллакян.

Самое главное, что животное удалось транспортировать без травм и стресса. Сейчас Симба на карантине, но уже проходит лечение. Когда этот период закончится, возможно, потребуется дополнительное вмешательство.