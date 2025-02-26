Челябинский центр занятости поможет заключенным быстрее найти работу после освобождения

Ярмарки вакансий уже прошли в трех колониях

В Челябинском центре занятости запустили сервис для поддержки людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание. Организация заключила соглашение о сотрудничестве с исправительными учреждениями. Специалисты центра рассказывают заключенным о мерах господдержки и организуют ярмарки вакансий непосредственно в колониях, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения региона.

«Такие мероприятия помогают осужденным подготовиться к социальной адаптации после освобождения. Работодатели видят в них перспективный трудовой ресурс, а граждане ощущают свою востребованность на рынке труда и знают, что их уже ждет работа. Это дает людям возможность начать новую жизнь, наполненную смыслом и уверенностью в завтрашнем дне, снижает риск совершения повторных преступлений»,— рассказывает директор Челябинского центра занятости населения Мария Никонова.

Ярмарки вакансий уже устраивали одновременно в трех колониях. Шесть работодателей представили заключенным более 50 вакансий: швея, портной, автослесарь, газосварщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, автокрановщик. Некоторые предложения предусматривают обучение на рабочем месте. Собеседования прошли более 500 заключенных. Он также заполнили резюме на портале «Работа России».

С Челябинским центром занятости сотрудничают 12 колоний. 68 компаний трудоустраивают бывших заключенных. Работа ведется в рамках закона «О пробации в Российской Федерации». Пробация призвана создать для людей, освободившихся из мест лишения свободы, условия восстановления социальных связей, востребованности на рынке труда, получения образования. 60% участников этой программы уже трудоустроены.