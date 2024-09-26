Кинокомпания «ИК-ТВ»: в Челябинске раздали премии за лучшие фильмы среди заключенных

Картины посвящены покаянию и желанию измениться

В челябинском Дворце культуры железнодорожников наградили победителей 11-го кинофестиваля «Надежда» — уникального проекта, в котором авторами фильмов становятся осужденные исправительных учреждений. Как проходила церемония — в нашем фоторепортаже.

Участники фестиваля — заключенные со всех уголков России: в этом году на конкурс поступило 126 работ из 66 регионов. На протяжении нескольких месяцев все картины оценивали профессиональные режиссеры, журналисты, общественные деятели.

«Надежда» — это не просто кинофестиваль и конкурс. Для заключенных это способ найти себе новое применение, новый смысл жизни. Для зрителей — доказательство, что в местах не столь отдаленных есть и покаяние, и прощение, и желание начать жизнь с чистого листа.

Для кого-то конкурс — вдохновение и толчок никогда не возвращаться к прежней жизни. Быть может, создание фильма подтолкнет их к творчеству.

На церемонии награждения не только представили кинокартины заключенных. Осужденные смогли выступить и показать свои таланты наравне с профессионалами — народной артисткой России Натальей Заварзиной, заслуженным артистом России Вячеславом Усольцевым.

В этом году среди более ста заявок жюри выбрало четыре лучшие работы. Гран-при досталось картине «Герой нашего времени», созданной осужденными из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первое место — у фильма из Тульской области «Своих не бросаем», второе — «Комарик» из Костромской области, третье — работа заключенных из Челябинской области под названием «Атмосфера».

Также работу «Своих не бросаем» отметил Молодежный совет при уполномоченном по правам человека в Челябинской области. Картине вручили специальный приз.