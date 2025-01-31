В Челябинской области на рынок труда вернут пенсионеров, инвалидов и бывших заключенных

Уровень безработицы в регионе снизился

Начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров на пресс-конференции рассказал про тренды на рынке труда в 2025 году, про уровень безработицы в регионе, а также подвел итоги нацпроекта «Демография», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинской области, как и по всей стране, сохраняется низкий показатель безработицы. По России он снизился с 2,9% до 2,3%, по Челябинской области — с 2,2% до 1,8%.

Общая численность неработающих южноуральцев снизилась на 7,2 тысячи человек и составила 33 тысячи. Количество зарегистрированных безработных в регионе в 2024 году снизилось на 29%: с 10,3 тысячи до 7,4 тысячи человек.

По словам Александра Шегурова, количество вакансий в Челябинской области осталось на высоте. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,22%. Уровень регистрируемой безработицы в регионе — 0,38%. Специалисты отмечают, что за 2024 год снизилось число вакансий.

«В среднем на одного соискателя приходилось пять вакансий, данный показатель остается стабильным в минимальных значениях, конкуренция соискателей минимальная», — отметил Александр Шегуров.

Эксперт также подвел итоги нацпроекта «Демография». В 2024 году профессиональное обучение в рамках нацпроекта прошли 1966 человек (109% от квоты), из них 1548 трудоустроено. Обучение было востребовано у граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, безработных граждан и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

«В экономику надо возвращать потерянные категории — это инвалиды, пенсионеры, бывшие заключенные»,— сказал Александр Шегуров.

В 2025 году меры поддержки трудоспособного населения будут осуществлять в рамка нового нацпроекта «Кадры».

Тренды 2025 года на рынке труда

Эксперты прогнозируют, что из сферы торговли начнется отток кадров. Он будет связан с автоматизацией, благодаря которой повысится производительность. Предприятия займутся совершенствованием кадровой политики, продолжат развивать свои программы. Соответственно вопросы кадрового обеспечения предприятий сохранятся, в том числе квалифицированными специалистами.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2025 году рынок труда будет проживать непростой период. Работодатели сфокусируются на удержании сотрудников, кадровый голод повысится, а рост вакансий замедлится.

Начальник ГУ по труду и занятости отметил, что Минтруд РФ будет продолжать сотрудничать с предприятиями и поставлять им кадры.

Также эксперт назвал лидеров по количеству вакансий в Челябинской области. Первое место занимают обрабатывающие производства, в этой сфере около 12 тысяч вакансий, второе — сфера торговли (3000 вакансий), третье место между собой разделили сферы строительства и сельского хозяйства с 1800 вакансиями на каждой.

Отмечается, что в регионе в этом году на 21% выросла заработная плата. Больше всего выплаты выросли в сфере добычи полезных ископаемых.