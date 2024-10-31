Как адаптируются заключенные в челябинском СИЗО

Воспитатели и психологи помогают обвиняемым и осужденным смириться с реальностью

Сегодня, 31 октября, в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. Это профессиональный праздник сотрудников структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В преддверии праздника журналист ИА «Первое областное» побывала в челябинском СИЗО № 3. Заместитель начальника СИЗО, подполковник внутренней службы Егор Островерхов и начальник психологической лаборатории учреждения Андрей Денисов рассказали о буднях и адаптации тех, кто лишился свободы.

В следственном изоляторе находятся люди в ожидании суда, приговора, отправки в колонию, также содержатся заключенные, прибывшие транзитом. Кроме того, в СИЗО есть отряд хозяйственного обслуживания, туда зачисляют осужденных впервые и тех, кто обладает достаточным набором качеств для работы и спокойного сосуществования в коллективе.

«Мы помогаем заключенным вернуться в общество. Настроить и воспитать в них уважение к другим людям. Воспитательная работа проводится в индивидуальной, групповой и массовых формах. Начальник отряда проводит эту работу ежедневно», — рассказал Егор Островерхов.





Процесс исправления и понимания своей ошибки у каждого заключенного проходит по-разному, а задача сотрудника учреждения — помочь случиться этому как можно раньше. Основными средствами для этого становятся режим, воспитательная работа, труд и обучение.

«Путь исправления начинается именно в СИЗО. И люди должны здесь работать крепкие, добрые и веселые. Терпение нужно и цель. Если ты пришел в систему с целью помогать людям, то должен быть готов к ежедневному монотонному труду», — сказал Егор Островерхов.

Психологическим сопровождением заключенных в СИЗО № 3 занимается Андрей Денисов. Основные задачи психолога в учреждении — диагностика деструктивных проявлений и помощь в адаптации к условиям изоляции.





«Многие ведь попадают к нам „в гости“ впервые. Занимаемся адаптацией каждого человека. Диагностируем склонности к суициду, членовредительству, побегам, поджогам. Осужденные обращаются по разным вопросам. Все обсуждаем, проводим консультации, плачем, если необходимо. Проводим тренинги по борьбе с агрессивностью, безопасному выходу из конфликтов», — рассказал Андрей Денисов.

А перед освобождением с заключенными проигрывают ситуации с устройством на работу, например. То есть проходит программа социализации.

«Самая большая проблема обычно — принятие заключенным немалого срока. С этим принятием помогаем, строим планы на будущее, сохраняем надежду на него. Помогаем понять, что мытарства не бесконечны, что свобода ждет и на ней нужно строить нормальную жизнь», — поделился психолог.

Специалисты работают с личностными особенностями каждого заключенного, не обобщают, а дают точечные рекомендации.

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