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сегодня в 13:36
В Челябинске нескольких человек сбили в массовом ДТП на Комсомольском проспекте
Очевидцы сообщили подробности аварии.
/ Челябинский студент украл у соседей по студгородку компьютеров на 600 тысяч рублей

Челябинский студент украл у соседей по студгородку компьютеров на 600 тысяч рублей

Потерпевшими признали 27 человек.
сегодня в 13:11
  |  Общество

Студент в Челябинске совершил более 25 хищений компьютерной техники. Обучаясь в одном из высших учебных заведений города, он обманным путем получал от студентов этого вуза ноутбуки. Пользуясь тем, что ему доверяют, он просил компьютер, чтобы подготовить курсовую работу, после чего продавал его.

Следствием Отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску окончено и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество», в отношении местного жителя 1996 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Всего от его действий пострадало 27 человек. Сумма ущерба, причиненного всем потерпевшим, составила более 600 тысяч рублей.

В настоящий момент молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии

Сергей Булычев
14:13, 26.06.2019
как же много лохов.... . Он их просто учил жизни.... .

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