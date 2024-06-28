Челябинский школьник вышел в суперфинал телепроекта «Суперниндзя. Дети»

Александр Кожухов поборется за денежный приз, чтобы помочь девочке с ДЦП

Участник шоу «Суперниндзя. Дети» Александр Кожухов из Челябинска успешно преодолел первый этап федерального телепроекта. 11-летний школьник из спортивной семьи успешно прошел испытания и вышел в финал шоу, где поборется со сверстниками за главный приз — 6 миллионов рублей. В случае победы эти деньги он планирует направить на помощь девочке с ДЦП, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский школьник выступал в шоу в категории детей 11—12 лет. В квалификации ему не удалось пройти дистанцию до конца. Александр Кожухов оступился на упражнении «Вертушки», упав в воду. Однако благодаря ошибкам соперников сумел выйти в полуфинал. И здесь ему сопутствовала удача — оппонент нарушил правила прохождения дистанции и был дисквалифицирован.

«Жаль, что соперник не прошел дальше. Он больше заслуживал победы, преодолел дистанцию первым», — сказал в прямом эфире Александр Кожухов после завершения испытаний.

Теперь челябинский школьник будет готовиться к финалу телепроекта, в котором выступят 12 сильнейших юных спортсменов. Они будут бороться за денежный приз в размере 6 миллионов рублей. Александр Кожухов в случае победы планирует потратить деньги на помощь в лечении девочки, страдающей ДЦП.

Напомним, что Александр Кожухов из спортивной семьи. Ранее мы рассказывали о ней в нашем материале. Выступили в телепроекте «Суперниндз. Дети» еще два челябинских школьника — Тимофей Никитин и Владислав Иванов. Первого из них ждала неудача, а второй сумел пробиться в финал шоу.