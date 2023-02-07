Пожарный 50+, бодибилдер и фитнес-тренер: южноуральцы приняли участие в экстремальном шоу «Суперниндзя»

Спортсмены из Челябинской области попробовали пройти сложную полосу препятствий нового шоу

В эфире телеканала СТС 13 февраля выйдет новое шоу «Суперниндзя», в котором приняли участие спортсмены из Челябинской области. В числе самых ловких людей страны могут оказаться жители Челябинска, Миасса и Магнитогорска. В ходе программы 175 атлетов будут проходить полосу препятствий по турнирной системе навылет. В пути нужно будет собрать специальные светящиеся кольца. Нет кольца — нет победы. До финала дойдут только двое. Поддерживают участников ведущий проекта — видеоблогер (и уроженец Усть-Катава) Дмитрий Масленников, игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова.

Через отборочные кастинги шоу до спортивных состязаний эфира прошел Евгений Цисарь из Челябинска. Евгений — многократный призер России, чемпион региональных турниров, мастер спорта по бодибилдингу.Участие в программе принял и легендарный пожарный из Миасса Марат Муллагалиев. Лучший пожарный России (победил в конкурсе 2014 года), обладатель призовых наград на чемпионатах России и мира по плаванию в ледяной воде, чемпион УРФО по триатлону и не только, спортсмен в возрастной категории 50+ (а Марату в этом году 56 лет!) произвел на шоу фурор.В участниках есть два представителя Магнитогорска — тренер по женской самообороне Антон Тетерев и фитнес-тренер Алла Масина. Ранее спортсмены уже участвовали в телешоу. Тетерев засветился в эфирах «Давай поженимся» и «Дом-2», а Масина пробовала силы в шоу «Русский ниндзя».Пока результаты шоу держатся в секрете. Известно лишь, что съемки велись в Минеральных Водах, погода была дождливая, спортивная трасса сложная, а участникам пришлось проходить испытания в необычных костюмах Гринча, Человека-паука, гладиатора, Женщины-кошки, джинна, талисмана баскетбольной команды, советского учителя физкультуры.Напомним, премьерный эфир шоу «Суперниндзя» состоится 13 февраля на телеканале СТС.