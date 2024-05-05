Три челябинских школьника поборются за 6 миллионов рублей на телешоу «Суперниндзя»

Федеральный телеканал запустилФедеральный телеканал запустил новый проект, в котором примут участие дети новый проект, в котором примут участие дети

Сегодня, 4 мая, на телеканале СТС состоится премьерный показ нового спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». В нем за главный приз 6 миллионов рублей будут бороться 108 юных атлетов из 49 регионов России и Беларуси. Среди участников проекта и три школьника из Челябинска — скалолазы Владислав Иванов и Александр Кожухов, а также занимающийся воркаутом Тимофей Никитин, сообщается на сайте телеканала СТС.

Все три участника федерального телепроекта занимаются в Челябинске спортом. И у каждого своя цель на проекте. Так, Александр Кожухов планирует помочь девочке с ДЦП.

«Ее зовут Ангелина, наша семья помогала ей как могла. И в проекте я участвую по этой причине. Мне кажется, я смогу пройти всю трассу. Смотрел все сезоны, поэтому знаю, что не надо торопиться, просто все спокойно делать и не нервничать», — рассказал 11-летний мальчик пресс-службе проекта.

Кстати, с семьей Кожуховых мы недавно знакомили читателей. Они планируют представить Челябинскую область на Всероссийском фестивале ГТО среди семейных команд.

Другой участник из Челябинска — 11-летний Владислав Иванов — занимается скалолазанием и боулдерингом больше шести лет.

«Сын горит этим спортом, посмотрел все сезоны „Суперниндзя“ и в целом любит соревноваться. Младшая дочка за братом тянется: ей всего шесть, но она тоже скалолазка. А меня он вдохновил заняться бегом, так что вместе бегаем», — рассказала мама спортсмена Владислава.

Наконец, 13-летний Тимофей Никитин увлекается воркаутом. Им он занимается четыре года. Его цель на проекте — победить, чтобы открыть свой зал для занятий этим видом спорта.

Премьера экстремального спортивно-развлекательного шоу состоится сегодня в 19:30 на телеканале СТС. За главный приз будут бороться 108 юных атлетов из 49 регионов страны и Беларуси. Победитель получит в награду 6 миллионов рублей.

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