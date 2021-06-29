Челябинский школьник стал чемпионом мира по информатике

Ученик 31 лицея Михаил Будников получил золотую медаль олимпиады в Сингапуре

В Сингапуре прошла 33-я международная олимпиада по информатике (IOI). Из-за коронавируса ее участники соревновались онлайн. Ученик челябинского лицея № 31 Михаил Будников показал лучший результат среди участников из России, занял 19-е место и выиграл долгожданную золотую медаль, рассказали ИА «Первое областное» в лицее.

«Это первое золото международной олимпиады по информатике в истории 31 лицея. Теперь Михаил получит премию президента РФ, а его имя нанесут на арку победителей международных олимпиад напротив входа в лицей», — говорит преподаватель информатики лицея № 31 Алексей Егоров.





Программированием талантливый мальчик увлекся в шестом классе. А уже в девятом Михаил впервые попал на всероссийскую олимпиаду и сразу стал ее победителем. В ходе подготовки к состязаниям в Сирии Миша выиграл несколько медалей различных международных олимпиад, а в этом году стал абсолютным победителем международного осеннего турнира в Болгарии (IATI).

«Тяжелый ежедневный труд и постоянные тренировки давали свои плоды и в конце концов привели к великолепному результату на самой главной и престижной олимпиаде, в которой участвовали 355 школьников из 89 стран мира», — замечает Егоров.

Накануне в лицее № 31 побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Совместно с директором лицея Александром Поповым он принял решение открыть на базе учебного заведения ресурсный центр для стажировки учителей и студентов педвуза.