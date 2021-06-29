В Челябинске запретят делать платные парковки во дворах и возле МФЦ

Депутаты гордумы обратятся с законодательной инициативой в областной парламент

Городская дума Челябинска обратится с инициативой в Законодательное собрание региона для утверждения законопроекта об организации платных парковок. Депутаты предлагают запретить брать деньги за стоянку на территории социальных учреждений и во дворах.

Предлагается запретить создание платных парковок на территории школ, детских садов, спортивных учреждений, стадионов, МФЦ, социальных организаций. Также деньги за стоянку нельзя будет брать во дворах города. Кроме того, официальные платные парковки будут бесплатными в выходные и праздничные дни. Скорее всего, инициативу в ЗСО рассмотрят уже осенью.

В Челябинске в этом году вернулись к обсуждению создания платных парковок. По данным опроса регионального Миндортранса, абсолютное большинство челябинцев (92%) выступают за упорядочивание правил стоянок автомобилей на городских улицах. Платной парковкой готовы воспользоваться 65% жителей.

В 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Было расторгнуто концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Наталья Котова, которая тогда работала в статусе исполняющего обязанности мэра, отмечала, что город пока не готов к коммерческим парковкам. В мае налоговая инспекция подала иск о банкротстве «Администратора челябинского парковочного пространства» из-за долга в 313 тыс. рублей.