Челябинский предприниматель дважды сорвал джекпот в лотереях

Свой выигрыш он потратил на покупку квартир, машины и на подарки для близких

Житель Челябинской области Вячеслав Б. дважды выиграл крупные суммы в лотереях «Столото». В феврале 2023 года он получил суперприз в лотерее «Все или ничего» — 41 840 280 рублей, а в 2024 году — 1 756 584 рубля в лотерее «Спортлото «5 из 36», сообщают организаторы лотереи.

«Продолжаю участвовать, вдруг повезет в третий раз!» — делится Вячеслав.

На первый выигрыш мужчина купил две квартиры и новый автомобиль для супруги, а также подарил по миллиону рублей своей маме и теще. Второй приз он планирует потратить на дальнейшее благоустройство дома.