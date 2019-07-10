Магнитогорский солдат вернулся на родину спустя 76 лет

Личность удалось установить лишь год после находки останков.

Вчера, 9 июля, в Магнитогорске состоялись похороны Якова Никитовича Калугина, солдата Красной армии, тело которого нашли спустя 76 лет после смерти.

Украинские поисковики нашли останки красноармейца неподалеку от Славянска в Донецкой области год назад. Рядом с ним был найден стабилизатор от немецкой мины, а по строению ног было выяснено, что они были прижизненно перебиты. Личность солдата удалось установить лишь по едва сохранившейся справке от Магнитогорского металлургического комбината, где до призыва работал Калугин.

На похороны приехали две внучки солдата, которым была вручена та самая справка. Калугин был похоронен на Правобержном кладбище рядом со своим сыном, который умер в 2003 году.