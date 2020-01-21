31 тысяча за письмо уполномоченному по правам человека: как юристы спекулируют на неграмотности граждан

Пенсионер стал жертвой недобросовестных специалистов.

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Дома Сергея Сирашева и его соседей много лет затапливает водами ливневой канализации СНТ «АМЗ-2». Пенсионер сам не раз пытался устранить проблему, но попытки были тщетны. В местной администрации мужчине посоветовали идти в суд. Чтобы все сделать грамотно и быстро, Сергей Васильевич обратился за помощью в одну из юридических контор Челябинска.

«Мне сказали, что помогут составить документы и напишут письмо уполномоченному по правам человека, чтобы быстрее решить мою проблему. За письмо тоже попросили доплатить», — рассказывает Сергей Сирашев.

Всего за комплекс услуг пенсионер заплатил 31 тысячу рублей, однако проблему это никак не решило. Позже мужчине пришлось судиться с юристами, на которых он возлагал большие надежды.

Несмотря на то, что разрешение споров частного характера не входит в компетенцию уполномоченного, Антон Шарпилов взял ситуацию под свой контроль.

«Мы направим письменный запрос в администрацию Советского района, чтобы определить, кому принадлежит территория, где отсутствует ливневая канализация, я лично встречусь с главой района. В суде 1 инстанции Сергей Васильевич уже отстоял свою правоту, сейчас организация подает апелляционную жалобу, а мы также окажем всю необходимую поддержку», — говорит уполномоченный по правам человека Антон Шарпилов.

Мировой судья обязал юридическую фирму возместить пенсионеру 27 тысяч рублей за неоказанные услуги.

Сам Антон Шарпилов призывает юридические организации не злоупотреблять своими правами и не спекулировать на беспомощности граждан. Помните, что попасть к уполномоченному по правам человека можно через обращение на сайте, звонок в приемную аппарата или на личном приеме. Помощь гражданам оказывается бесплатно.