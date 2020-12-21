Челябинский Маресьев выиграл суд за подъемник в подъезде

Центральный районный суд встал на сторону заслуженного металлурга, живущего без ног

Инвалид-колясочник Ильяз Зинуров, которого ТСН заставляло демонтировать жизненно важный пандус в подъезде, выиграл суд. В понедельник, 21 декабря, фемида отклонила иск соседей и разрешила заслуженному металлургу пользоваться подъемником без ограничений.

«Судебное заседание состоялось утром 21 декабря. На стороне Зинурова выступали представители министерства социальной защиты и ОНФ. Они оказывали поддержку и сопровождение. Председатель ТСН «Наш дом» ссылалась на то, что оборудование, установленное в подъезде, не прошло проверку. Правительство Челябинской области помогло эту проверку провести», — рассказали информационному агентству «Первое областное» в правительстве региона.

Сам Ильяз Зинуров на суд не пришел — для него это сложно физически и морально. В качестве его представителя в зале суда находилась родная дочь. По ее словам, отец рад такому исходу суда, но хотел бы получить извинения от руководства ТСЖ.

«Она поступили нецивилизованно, негуманно. Претензии в иске были очень серьезными и жесткими: самовольная незаконная установка подъемника и демонтаж. Объяснение представители ТСЖ в суде давали невнятные, в показаниях путались. И не смогли четко аргументировать, почему подъемник опасен. Механизм установлен сертифицированный, компания, которая занималась проектом и монтажом, имеет лицензию на такие работы. У отца полный пакет документов. Наверное, можно было обойтись без вызова в суд, без этой душевной травмы. Учитывая возраст и физическое состояние отца, можно было подойти и договориться», — считает дочь инвалида Гульнара.

Напомним, известный челябинский конструктор Ильяз Зинуров (за крепость духа его прозвали челябинским Маресьевым) почти 60 лет проходил на костылях, а несколько лет назад был вынужден пересесть в инвалидное кресло. Выходить из дома без подъемника он не в состоянии. ТСН долго препятствовало установке подъемника, а когда механизм все-таки появился в подъезде, соседи подали на 80-летнего Зинурова в суд.