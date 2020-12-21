Прокуратура провела проверку из-за затягивания сроков благоустройства набережной Миасса в Челябинске

Надзорное ведомство выявило причины срыва контракта

Прокуратура Челябинска провела проверку, в ходе которой выявила нарушение сроков выполнения работ по строительству пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств. Надзорное ведомство отмечает, что мэрия не приняла достаточных мер для создания необходимых условий подрядчику.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, управление дорожного хозяйства администрации города до заключения контракта не получило разрешения на строительство и пользование водным объектом — рекой Миасс. Кроме того, в процессе выполнения работ пришлось корректировать исходную проектную документацию по благоустройству набережной и заново проводить государственную экспертизу. Это, по мнению проверяющих, привело к затягиванию сроков.

«Вместе с тем причинами нарушения сроков выполнения работ также явились длительное согласование переустройства сетей с их собственниками, вопроса строительства ливневой канализации, а также приостановление работ по предписанию Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области в связи с обнаружением элемента объекта культурного наследия в процессе строительства», — заявили в областной прокуратуре.

По выявленным нарушениям прокуратурой города главе города Наталье Котовой внесено представление, по результатам рассмотрения которого будет решен вопрос о дальнейшем строительстве, привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что прокурорское представление не поступило. Комментирование ситуации в мэрии считают преждевременным.

Подрядчика по благоустройству набережной Миасса выбрали в ноябре 2019 года. Победителем стал единственный участник торгов — ООО «Урал-сервис-групп» (Челябинск). Контракт был заключен по начальной цене — 574 млн руб. В соответствии с условиями конкурса подрядчик должен был построить пешеходную набережную вдоль южного берега Миасса от улицы Кирова до створа улицы Пушкина, а также сквер Искусств до 15 декабря 2020 года. В августе этого года на стройке лично побывал губернатор Алексей Текслер. Глава региона подверг подрядчика критике за практически нулевую готовность объекта. В начале декабря начальник комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров заявлял, что мэрия может расторгнуть контракт с «Урал-сервис-групп». Также рассматривался вариант с продлением договора на год, о результатах переговоров по пролонгации не сообщалось.