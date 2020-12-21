«Мы же не волки!» Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко о деле Ильяза Зинурова

Уполномоченный по правам человека назвала иск аморальным

В понедельник, 21 декабря, Центральный районный суд Челябинска отклонил иск товарищества собственников недвижимости «Наш дом» к инвалиду-колясочнику Ильязу Зинурову. В мае этого года известный конструктор за собственный счет установил вертикальный подъемник в своем подъезде. В ТСН посчитали, что это самоуправство, и потребовали демонтировать механизм. Однако суд решил, что подъемник установлен законно и особый жилец может использовать его дальше.

За историей тяжбы Зинурова и соседей пристально следили СМИ. Отстаивать интересы заслуженного металлурга, человека-легенды в суд пришли представители министерства социальной защиты, а также челябинский обмудсмен по правам человека Юлия Сударенко. Она еще раз публично поставила под сомнение нравственную природу тяжбы и назвала иск аморальным.

«Иногда человек борется с государством. Очень расстраивает, когда человеку приходится бороться с человеком. Мы же друг другу не волки! Мы должны быть поддержкой и опорой друг другу, особенно для таких людей. Мы видим, какой резонанс вызвал этот судебный процесс. Большинство людей все же понимают, что такие люди не могут остаться прикованными к своей квартире и смотреть на жизнь только через окно. В XXI веке человек не должен зависеть от условий среды», — заявила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Омбудсмен также заметила, что ей непонятны мотивы соседей, подавших иск. Подъемник был установлен в строгом соответствии с требованиями закона. Соответствие механизма нормам противопожарной безопасности (в чем сомневались авторы иска) подтверждено пакетом документов из МЧС.





