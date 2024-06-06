Челябинский кинотеатр покажет сборник мультфильмов всего за рубль

Акция приурочена к дню рождения киностудии «Союзмультфильм»

В понедельник, 10 июня, киностудия «Союзмультфильм» отмечает 88‑летие. По этому случаю в разных кинотеатрах страны зрители смогут посмотреть подборку мультфильмов всего за рубль. В Челябинске акция пройдет в «Синема Парке», который расположен в «Горках».

В 45-минутную подборку вошли эпизоды новых мультсериалов «Союзмультфильма» для дошкольного возраста: «Чуч-Мяуч», «Лудлвилль», «Умка», «Простоквашино» и «Ну, погоди! Каникулы». В них герои также отмечают день рождения.

Также зрители увидят новую серию «Простоквашино» с участием знаменитого шоумена Гарика Харламова.

«Вишенкой на торте станет короткометражная лента „Крошки“, в которой Попугай Кеша, Винни-Пух, Кот Матроскин и Львенок из мультфильма „Как Львенок и Черепаха пели песню“ предстанут в детском возрасте», — рассказали в кинотеатре.

Киноподборку будут крутить каждый час в течение всего дня. Билеты уже продаются на сайте кинотеатра.

Ранее стало известно, что восьмилетняя школьница из Трехгорного вошла в команду «Союзмультфильма» — ее рисунок украсил шаманский бубен одного из героев в сериале «Умка».

