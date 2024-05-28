Восьмилетняя школьница из Трехгорного вошла в команду «Союзмультфильма»

Девочка примет участие в создании мультсериала «Умка»

Восьмилетняя девочка из Трехгорного Алексия Нарукова примет участие в создании мультсериала «Умка», который делают на «Союзмультфильме». Войти в команду крупнейшей студии мультипликации ей помогла победа в конкурсе «Медиапритяжение» от «Движения первых», сообщают организаторы конкурса.

Всего на конкурс было представлено более тысячи детских работ. Участникам предлагалось разработать дизайн бубна для одного из героев мультсериала — шамана Тайкэ.

Создатели «Умки» уже интегрировали появление рисунка в одной из серий. Оформление бубна, предложенное девочкой, можно будет увидеть зимой.

Между тем мультик про Аркаим, созданный на Южном Урале, покажут на международном кинофестивале в Греции.

Автор: Эльвира Гарифуллина