Перенос автовокзала от ДС «Юность» в Челябинске будет длиться несколько месяцев

Большую часть транспорта переведут на вокзал возле «Синегорья».

Послушать 00:00

В Челябинске начали планировать ликвидацию автовокзала «Центральный», расположенного возле Дворца спорта «Юность». Решение о том, что его необходимо переместить, было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона опирался на мнение челябинцев, проголосовавших за перенесение вокзала из центра города на сайте «Активный житель 74». Это решение позволит освободить от скопления автобусов, а также сделать чище воздух в центре Челябинска.

«Мы будем выполнять работу по переводу автотранспорта, который базируется у „Юности“, в основном на автовокзал „Южный“. Это ТК „Синегорье“, привычная всем площадка, расположенная возле железнодорожного и пригородного вокзалов. Удобная логистически точка притяжения челябинцев. „Южный“ будет работать как начальная и конечная точка, „Северный“ тоже, но во многом будет как промежуточный остановочный пункт по межмуниципальным маршрутам. Сегодня мы должны выполнить проект организации дорожного движения на привокзальной площади. Необходимо развести потоки городского, пригородного и междугороднего транспорта, сделать удобными посадку и логистику для жителей», — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Для того чтобы перевезти транспорт и наладить процессы, потребуется несколько месяцев. По приблизительным прогнозам, автовокзал «Южные ворота» в полную силу заработает уже в первом квартале 2021 года.