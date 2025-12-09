Где в Челябинской области можно встретить цвет года — 2026

«Облачный танцор» встречается не только в небе над Южным Уралом

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2026 года — «облачный танцор». Это воздушный белый, олицетворяющий умиротворенность, спокойствие, отказ от суеты и перегрузки не только красок, но и звуков, информации. Мы решили не отставать от трендов и собрать кадры фотокорреспондентов ИА «Первое областное», в которых свое место нашел цвет нового, 2026 года.

Конечно, в первую очередь белый цвет виден в небе — это пушистые облака над ЮУрГУ, непроглядный туман над Тургояком.

А еще — фон самых ярких кадров VK Fest и самой грандиозной стройки под Ашой.

За последние дни «облачный танцор» накрыл Челябинск: снег припорошил дома, замел дороги и превратил улицы наконец-то в кадры из рождественских фильмов. Радуются снегу и белые мишки в зоопарке — тоже, кстати, подходящие под цвет года.

Не только зимой, но и летом можно наблюдать белый цвет. Цветы, фонтаны, пляжи, уличные фестивали, гуляющие по полям лошадки и козочки.

И это цвет искусства. Вот, к примеру, кадры не облачных, но танцоров, том числе Челябинского театра современного танца, — номинантов на премию «Золотая маска».

Спорту тоже не обойтись без цвета года. Лед, форма — они идеально вписываются в нашу подборку.

Не забываем об архитектуре: театрах, новостройках, объектах культурного наследия.

А еще это цвет героев нашего времени: врачей, спасателей. И просто людей.