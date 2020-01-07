Челябинский детский кардиолог получила звание заслуженного врача России

Данный указ подписал Президент Владимир Путин.

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На портале правовой информации был опубликован указ Президента России Владимира Путина о том, что челябинский врач-кардиолог Наталья Колядина награждается почетным званием «Заслуженный врач».

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Колядиной Наталье Александровне — врачу Челябинской областной детской клинической больницы», — говорится в тексте указа.

Отметим, что Наталья Колядина является врачом высшей категории кардиологического отделения Челябинской областной клинической больницы. Закончила клиническую ординатуру, работала в отделении нефрологии ЧОДКБ, а затем стала руководителем отделения детской кардиологии и ревматологии. Сейчас она ведет в отделении консультационную работу.