На портале правовой информации был опубликован указ Президента России Владимира Путина о том, что челябинский врач-кардиолог Наталья Колядина награждается почетным званием «Заслуженный врач».
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ Колядиной Наталье Александровне — врачу Челябинской областной детской клинической больницы», — говорится в тексте указа.
Отметим, что Наталья Колядина является врачом высшей категории кардиологического отделения Челябинской областной клинической больницы. Закончила клиническую ординатуру, работала в отделении нефрологии ЧОДКБ, а затем стала руководителем отделения детской кардиологии и ревматологии. Сейчас она ведет в отделении консультационную работу.